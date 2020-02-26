Фьюри готов заплатить Уайлдеру, чтобы отложить третий бой
Об этом сообщает Independent.
23 февраля в американском Лас-Вегасе чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Уайлдер проиграл бой-реванш Фьюри. Американец уступил британцу техническим нокаутом в 7-м раунде.
В контракте боя была прописана возможность повторного реванша, именно этот пункт соглашения и намерен активировать Деонтей Уайлдер. Однако промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что их сторона готова заплатить американцу, чтобы тот отказался от немедленного реванша.
"Я предпочитаю сразу же выйти на Джошуа, но есть пункт о реванше в контракте с Уайлдером. Он должен быть соблюден, если только мы не договоримся, чтобы Уайлдер подождал. Мы готовы заплатить Уайлдеру, чтобы отложить реванш. Но это его выбор. это было бы выгодное предложение для него. Но я говорил с его менеджером. Деонтей убежден, что может нокаутировать Тайсона", - рассказал промоутер.
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера.
- 25 февраля Уайлдер пообещал, что активирует в контракте опцию третьего боя против обладателя титула WBC Фьюри.
- Также Деонтей Уайлдер заявил, что причиной поражения от Тайсона Фьюри стал слишком тяжелый костюм, в котором он вышел на ринг перед боем.
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