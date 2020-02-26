Фьюри готов заплатить Уайлдеру, чтобы отложить третий бой

26 февраля, 2020, 17:57

Команда Тайсона Фьюри готова заплатить Деонтею Уайлдеру, чтобы тот отказался от своего права на немедленный реванш

Об этом сообщает Independent.

23 февраля в американском Лас-Вегасе чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Уайлдер проиграл бой-реванш Фьюри. Американец уступил британцу техническим нокаутом в 7-м раунде.

В контракте боя была прописана возможность повторного реванша, именно этот пункт соглашения и намерен активировать Деонтей Уайлдер. Однако промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что их сторона готова заплатить американцу, чтобы тот отказался от немедленного реванша.

"Я предпочитаю сразу же выйти на Джошуа, но есть пункт о реванше в контракте с Уайлдером. Он должен быть соблюден, если только мы не договоримся, чтобы Уайлдер подождал. Мы готовы заплатить Уайлдеру, чтобы отложить реванш. Но это его выбор. это было бы выгодное предложение для него. Но я говорил с его менеджером. Деонтей убежден, что может нокаутировать Тайсона", - рассказал промоутер.