 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУайлдер пожаловался на грязные приемы, которые применил против него Фьюри

Уайлдер пожаловался на грязные приемы, которые применил против него Фьюри


фото: REUTERS
Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что британцу Тайсону Фьюри помогли победить грязные приемы

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Уайлдера, в поединке за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Фьюри прибегал к грязным приемам, а рефери в ринге упорно их не замечал.

"Фьюри вышел на реванш с прекрасным планом, однако он вышел сделать бой настолько грязным, насколько это было возможно. Проснувшись на следующий день после боя, я почувствовал множество гематом и синяков на затылке и сзади на шее. Фьюри зажимал мою голову и наносил удары в туловище, вис на мне и продолжал бить. Фьюри вышел не боксировать, он вышел биться грязно, и рефери ему это позволил ", - констатировал Уайлдер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

26 февраля, 2020 среда

25 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать