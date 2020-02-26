Уайлдер пожаловался на грязные приемы, которые применил против него Фьюри

26 февраля, 2020, 14:09

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что британцу Тайсону Фьюри помогли победить грязные приемы

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Уайлдера, в поединке за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Фьюри прибегал к грязным приемам, а рефери в ринге упорно их не замечал.

"Фьюри вышел на реванш с прекрасным планом, однако он вышел сделать бой настолько грязным, насколько это было возможно. Проснувшись на следующий день после боя, я почувствовал множество гематом и синяков на затылке и сзади на шее. Фьюри зажимал мою голову и наносил удары в туловище, вис на мне и продолжал бить. Фьюри вышел не боксировать, он вышел биться грязно, и рефери ему это позволил ", - констатировал Уайлдер.