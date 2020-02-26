Уайлдер пожаловался на грязные приемы, которые применил против него Фьюри
26 февраля, 2020, 14:09
Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что британцу Тайсону Фьюри помогли победить грязные приемы
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Уайлдера, в поединке за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Фьюри прибегал к грязным приемам, а рефери в ринге упорно их не замечал.
"Фьюри вышел на реванш с прекрасным планом, однако он вышел сделать бой настолько грязным, насколько это было возможно. Проснувшись на следующий день после боя, я почувствовал множество гематом и синяков на затылке и сзади на шее. Фьюри зажимал мою голову и наносил удары в туловище, вис на мне и продолжал бить. Фьюри вышел не боксировать, он вышел биться грязно, и рефери ему это позволил ", - констатировал Уайлдер.
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера .
- 25 февраля Уайлдер пообещал, что активирует в контракте опцию третьего боя против обладателя титула WBC Фьюри.
- Также Деонтей Уайлдер заявил, что причиной поражения от Тайсона Фьюри стал слишком тяжелый костюм, в котором он вышел на ринг перед боем.
- 26 февраля бывший чемпион мира Карл Фроч назвал смешными оправдания Уайлдера о причине его поражения в бою с Фьюри.
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