Британский чемпион поиздевался над оправданиями Уайлдера в поражении
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам британца Фроча, который был чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,6 кг), настоящей причиной поражения Уайлдера в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе стал выдающийся выступление Фьюри, а не тяжелый костюм, на который пожаловался американец.
"Хотя его костюм действительно выглядел тяжелым, никто не поверил в такое оправдание. Это смешно. Фьюри был реально классным в этот вечер, попадал многими ударами. Я был под впечатлением, это был выдающийся выступление. Никто не ожидал, что он остановит Уайлдера, как и обещал. Но то, как он это сделал, было вообще невероятно. Думаю, в этом причина поражения Уайлдера, а не его костюм ", - сказал Фроч.
Он также предостерег Уайлдера от немедленного реванша, который он хочет провести уже летом.
"Считаю, Уайлдер пойдет на реванш. Но, это опасный вариант, особенно немедленный реванш. Это будет неправильный ход", - считает Фроч.
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера .
- 25 февраля Уайлдер пообещал, что активирует в контракте опцию третьего боя против обладателя титула WBC Фьюри.
- Также Деонтей Уайлдер заявил, что причиной поражения от Тайсона Фьюри стал слишком тяжелый костюм, в котором он вышел на ринг перед боем.
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