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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" обжаловал дисквалификацию из еврокубков в CAS

"Манчестер Сити" обжаловал дисквалификацию из еврокубков в CAS


фото: REUTERS
Английский "Манчестер Сити" подал в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков на 2 года

Об этом сообщает официальный сайт CAS .

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" на решение УЕФА об отстранении клуба от участия в еврокубках на два года и штраф в 30 млн евро. Отмечается, что точные сроки вынесения вердикта судом пока не известны.

УЕФА наложил санкции на "Манчестер Сити" за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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