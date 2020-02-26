"Манчестер Сити" обжаловал дисквалификацию из еврокубков в CAS
26 февраля, 2020, 13:39
Английский "Манчестер Сити" подал в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков на 2 года
Об этом сообщает официальный сайт CAS .
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" на решение УЕФА об отстранении клуба от участия в еврокубках на два года и штраф в 30 млн евро. Отмечается, что точные сроки вынесения вердикта судом пока не известны.
УЕФА наложил санкции на "Манчестер Сити" за нарушение правил финансового фэйр-плей.
- Напомним, 14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового fair play.
- 16 февраля стало известно, что "Манчестер Сити" из-за финансовых махинаций могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.
- Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл убежден, что УЕФА сделает все возможное, чтобы дисквалифицированный с еврокубков "Манчестер Сити" не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
- 19 февраля испанский тренер Хосеп Гвардиола заявил, что продолжит работать в "Манчестер Сити" , несмотря на дисквалификацию клуба из еврокубков.
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