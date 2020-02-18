Экс-капитан МЮ заявил, что УЕФА "будет убивать" "Манчестер Сити" в матче с "Реалом"
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Гари Невилла, УЕФА сделает все, чтобы дисквалифицированный на два сезона из еврокубков "Манчестер Сити", в нынешней Лиге чемпионов не прошел "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"УЕФА будет отчаянно хотеть, чтобы "Реал" обыграл "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вы можете себе представить, чтобы УЕФА отдал кубок в Стамбуле игроку "Манчестер Сити"? Первый вопрос, который Гвардиоле зададут после игры будет: "Честная ли это победа?» и «должны были вы побеждать в этом соревновании?" Я думаю, что УЕФА нужно вывести "Сити" из еврокубков прямо сейчас ", - сказал Невилл.
В то же время он убежден, что "Манчестер Сити" выиграет в УЕФА в судах и дисквалификация будет отменена.
"Считаю, что "Манчестер Сити" решит ситуацию с финансовым fair play. У меня нет уверенности в том, что УЕФА сможет сделать все правильно. Я не верю в них вообще и думаю, что это безнадежная организация, которая просто применяет беспорядочные дисциплинарные санкции. Мне кажется, что "Манчестер Сити" выигрывает у них суд. Так, на какое-то время клуб застрянет в судах, но я думаю, что в итоге они выиграют ", - убежден Невилл.
Первый матч 1/8 финала между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 26 февраля в Мадриде.
- Напомним, 14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового fair play.
- 16 февраля стало известно, что "Манчестер Сити" из-за финансовых махинаций могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.
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