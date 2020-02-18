Экс-капитан МЮ заявил, что УЕФА "будет убивать" "Манчестер Сити" в матче с "Реалом"

18 февраля, 2020, 12:12

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл убежден, что УЕФА сделает все возможное, чтобы дисквалифицированный из еврокубков "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Гари Невилла, УЕФА сделает все, чтобы дисквалифицированный на два сезона из еврокубков "Манчестер Сити", в нынешней Лиге чемпионов не прошел "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"УЕФА будет отчаянно хотеть, чтобы "Реал" обыграл "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вы можете себе представить, чтобы УЕФА отдал кубок в Стамбуле игроку "Манчестер Сити"? Первый вопрос, который Гвардиоле зададут после игры будет: "Честная ли это победа?» и «должны были вы побеждать в этом соревновании?" Я думаю, что УЕФА нужно вывести "Сити" из еврокубков прямо сейчас ", - сказал Невилл.

В то же время он убежден, что "Манчестер Сити" выиграет в УЕФА в судах и дисквалификация будет отменена.

"Считаю, что "Манчестер Сити" решит ситуацию с финансовым fair play. У меня нет уверенности в том, что УЕФА сможет сделать все правильно. Я не верю в них вообще и думаю, что это безнадежная организация, которая просто применяет беспорядочные дисциплинарные санкции. Мне кажется, что "Манчестер Сити" выигрывает у них суд. Так, на какое-то время клуб застрянет в судах, но я думаю, что в итоге они выиграют ", - убежден Невилл.

Первый матч 1/8 финала между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 26 февраля в Мадриде.