УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов на 2 года

14 февраля, 2020, 20:53

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового фэйр-плей

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на УЕФА ,

Кроме двухлетней дисквалификации англичане оштрафованы на сумму в 30 млн евро после того, как было установлено, что "Манчестер Сити" ввел в заблуждение УЕФА и нарушил ФФП.

Клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов.

"Манчестер Сити" может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).