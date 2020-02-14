УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов на 2 года
14 февраля, 2020, 20:53
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового фэйр-плей
Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на УЕФА ,
Кроме двухлетней дисквалификации англичане оштрафованы на сумму в 30 млн евро после того, как было установлено, что "Манчестер Сити" ввел в заблуждение УЕФА и нарушил ФФП.
Клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов.
"Манчестер Сити" может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
- 4 февраля футболисты "Манчестер Сити" выразили главному тренеру Хосепу Гвардиоле недовольство постоянной ротацией состава.
- Напомним, 2 февраля "Манчестер Сити" пропустил два гола от "Тоттенхэма" и проиграл после удаления украинца Александра Зинченко.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-