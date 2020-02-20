Гвардиола готов тренировать "Манчестер Сити" даже в четвертом дивизионе
20 февраля, 2020, 11:24
Испанский тренер Хосеп Гвардиола заявил, что продолжит работать в английском "Манчестер Сити", несмотря на дисквалификацию клуба из еврокубков
Об этом сообщает BBC .
По словам Гвардиолы, если его не уволят, он останется в "Манчестер Сити" и тренировать команду даже в случае ее перевода в низший дивизион.
"Если меня не уволят, я останусь, сто процентов. Во-первых, я сам хочу остаться. Это что-то особенное, больше, чем контракт. Останусь я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен идти? Я же говорил , что люблю этот клуб, мне все нравится здесь. Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось ", - сказал Гвардиола.
Лига 2 является четвертым по силе дивизионом чемпионата Англии по футболу.
- Напомним, 14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового fair play.
- 16 февраля стало известно, что "Манчестер Сити" за финансовых махинаций могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.
- Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл убежден, что УЕФА сделает все возможное, чтобы дисквалифицирован из еврокубков "Манчестер Сити" не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
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