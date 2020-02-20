Гвардиола готов тренировать "Манчестер Сити" даже в четвертом дивизионе

20 февраля, 2020, 11:24

Испанский тренер Хосеп Гвардиола заявил, что продолжит работать в английском "Манчестер Сити", несмотря на дисквалификацию клуба из еврокубков

Об этом сообщает BBC .

По словам Гвардиолы, если его не уволят, он останется в "Манчестер Сити" и тренировать команду даже в случае ее перевода в низший дивизион.

"Если меня не уволят, я останусь, сто процентов. Во-первых, я сам хочу остаться. Это что-то особенное, больше, чем контракт. Останусь я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен идти? Я же говорил , что люблю этот клуб, мне все нравится здесь. Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось ", - сказал Гвардиола.

Лига 2 является четвертым по силе дивизионом чемпионата Англии по футболу.