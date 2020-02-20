 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортГвардиола готов тренировать "Манчестер Сити" даже в четвертом дивизионе

Гвардиола готов тренировать "Манчестер Сити" даже в четвертом дивизионе


фото: REUTERS
Испанский тренер Хосеп Гвардиола заявил, что продолжит работать в английском "Манчестер Сити", несмотря на дисквалификацию клуба из еврокубков

Об этом сообщает BBC .

По словам Гвардиолы, если его не уволят, он останется в "Манчестер Сити" и тренировать команду даже в случае ее перевода в низший дивизион.

"Если меня не уволят, я останусь, сто процентов. Во-первых, я сам хочу остаться. Это что-то особенное, больше, чем контракт. Останусь я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен идти? Я же говорил , что люблю этот клуб, мне все нравится здесь. Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось ", - сказал Гвардиола.

Лига 2 является четвертым по силе дивизионом чемпионата Англии по футболу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать