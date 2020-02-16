"Манчестер Сити" хотят лишить титула чемпиона Англии

16 февраля, 2020, 16:18

"Манчестер Сити" из-за финансовых махинаций могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года

Об этом сообщает Daily Mail.

"Манчестер Сити", который был отстранен УЕФА от участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы на два года за нарушение правил финансового fair play, может столкнуться еще с одним наказанием. Речь идет о лишении клуба чемпионского титула английской премьер-лиги 2014 года.

Ранее отмечалось, что АПЛ может снять очки с "Сити", поскольку все финансовые данные для лицензирования на турнире должны совпадать с теми, которые клуб предоставляет в УЕФА. По информации издания, нет никакого смысла лишать "Манчестер Сити" заработанных очков в нынешнем сезоне, поскольку клуб осуществлял махинации в период с 2012 по 2016 год.

За этот отрезок "Сити" дважды стал чемпионом Англии (2012, 2014). В сезоне-2011/2012 клуб выиграл титул, опередив "Манчестер Юнайтед" по разнице забитых и пропущенных мячей, а в чемпионате-2013/2014 занял первое место, набрав на 2 очка больше, чем "Ливерпуль".

Пока непонятно, в какой именно отрезок 2012 года руководство "Манчестер Сити" осуществляло махинации со спонсорскими контрактами, чтобы скрыть свои убытки, поэтому этот титул находится под вопросом. При этом чемпионство 2014 года точно попадает под санкции.