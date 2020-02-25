"Карпаты" могут сняться с чемпионата Украины
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
Ящишин считает, что "Карпаты" не пройдут аттестацию для участия в следующем сезоне УПЛ.
"Мы перешли в режим жесткой экономии. У нас еще есть определенные ресурсы для содержания клуба, но я пока не вижу как мы "справимся" с аттестацией на следующий сезон, и не могу гарантировать, что ресурсов хватит до конца чемпионата. Пока клуб еще жив, я верю в то, что болезнь - излечима, его можно поставить на ноги, дать новую жизнь. я буду работать для того, чтобы привлечь новых инвесторов и сделаю все, чтобы "Карпаты" существовали ", - сказал исполнительный директор.
В турнирной таблице чемпионата Украины по футболу львовские "Карпаты" занимают последнюю строчку и имеют в активе лишь 12 очков.
- 14 февраля "Карпаты" выступили с официальным заявлением о передаче общине Львова корпоративных прав клуба.
- 16 января игроки "Карпат" бойкотировали тренировки из-за задолженности по зарплате.
- 14 января стало известно, что футболисты львовских "Карпат" могут отказаться от тренировок, если клуб не начнет выплачивать задолженности по зарплате.
- В ноябре 2019-го "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения.
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