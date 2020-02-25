"Карпаты" могут сняться с чемпионата Украины

25 февраля, 2020, 10:10

Исполнительный директор львовских "Карпат" Ростислав Ящишин заявил, что львовским "Карпатам" может не хватить ресурсов, чтобы "дожить" до конца сезона

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Ящишин считает, что "Карпаты" не пройдут аттестацию для участия в следующем сезоне УПЛ.

"Мы перешли в режим жесткой экономии. У нас еще есть определенные ресурсы для содержания клуба, но я пока не вижу как мы "справимся" с аттестацией на следующий сезон, и не могу гарантировать, что ресурсов хватит до конца чемпионата. Пока клуб еще жив, я верю в то, что болезнь - излечима, его можно поставить на ноги, дать новую жизнь. я буду работать для того, чтобы привлечь новых инвесторов и сделаю все, чтобы "Карпаты" существовали ", - сказал исполнительный директор.

В турнирной таблице чемпионата Украины по футболу львовские "Карпаты" занимают последнюю строчку и имеют в активе лишь 12 очков.