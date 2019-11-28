 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Карпаты" призвали Садового спасти футбольный клуб от гибели

"Карпаты" призвали Садового спасти футбольный клуб от гибели


фото: fckarpaty.com
"Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Львовские "Карпаты" обнародовали письмо-обращение к мэру города Андрею Садовому и депутатам городского совета.

"Сейчас вопрос "быть или не быть?" как никогда остро стоит перед клубом. Будут ли существовать "Карпаты", зависит именно от Вас. И именно Вы будете ответственны перед следующими поколениями, если "Карпаты" исчезнут вместе с профессиональной командой и сотнями юных мальчишек , которые занимаются в школе и Академии", - говорится в заявлении.

В письме объяснили что с 2006-го года "Карпаты" ожидают передачу земельного участка вокруг стадиона "Украина" в долгосрочную аренду на льготных условиях. Такое обещание клуба, якобы, лично гарантировал Андрей Садовый, после чего, стороны зафиксировали свои обязательства соответствующим протоколом и договором, который был утвержден сессией горсовета.

"Прошло 13 лет, но клуб до сих пор не получил обещанного. Сегодня терпению пришел конец - не имея возможности говорить о развитии инфраструктуры, а соответственно, о качественном улучшении уровня клуба, "Карпаты" прекратят свое существование", - говорится в обращении.

В нынешнем чемпионате Украины по футболу львовские "Карпаты" занимают 10-е место и имеют в активе 11 очков.

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

28 ноября, 2019 четверг

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать