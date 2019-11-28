"Карпаты" призвали Садового спасти футбольный клуб от гибели

28 ноября, 2019, 15:25

"Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Львовские "Карпаты" обнародовали письмо-обращение к мэру города Андрею Садовому и депутатам городского совета.

"Сейчас вопрос "быть или не быть?" как никогда остро стоит перед клубом. Будут ли существовать "Карпаты", зависит именно от Вас. И именно Вы будете ответственны перед следующими поколениями, если "Карпаты" исчезнут вместе с профессиональной командой и сотнями юных мальчишек , которые занимаются в школе и Академии", - говорится в заявлении.

В письме объяснили что с 2006-го года "Карпаты" ожидают передачу земельного участка вокруг стадиона "Украина" в долгосрочную аренду на льготных условиях. Такое обещание клуба, якобы, лично гарантировал Андрей Садовый, после чего, стороны зафиксировали свои обязательства соответствующим протоколом и договором, который был утвержден сессией горсовета.

"Прошло 13 лет, но клуб до сих пор не получил обещанного. Сегодня терпению пришел конец - не имея возможности говорить о развитии инфраструктуры, а соответственно, о качественном улучшении уровня клуба, "Карпаты" прекратят свое существование", - говорится в обращении.

В нынешнем чемпионате Украины по футболу львовские "Карпаты" занимают 10-е место и имеют в активе 11 очков.