"Карпаты" призвали Садового спасти футбольный клуб от гибели
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
Львовские "Карпаты" обнародовали письмо-обращение к мэру города Андрею Садовому и депутатам городского совета.
"Сейчас вопрос "быть или не быть?" как никогда остро стоит перед клубом. Будут ли существовать "Карпаты", зависит именно от Вас. И именно Вы будете ответственны перед следующими поколениями, если "Карпаты" исчезнут вместе с профессиональной командой и сотнями юных мальчишек , которые занимаются в школе и Академии", - говорится в заявлении.
В письме объяснили что с 2006-го года "Карпаты" ожидают передачу земельного участка вокруг стадиона "Украина" в долгосрочную аренду на льготных условиях. Такое обещание клуба, якобы, лично гарантировал Андрей Садовый, после чего, стороны зафиксировали свои обязательства соответствующим протоколом и договором, который был утвержден сессией горсовета.
"Прошло 13 лет, но клуб до сих пор не получил обещанного. Сегодня терпению пришел конец - не имея возможности говорить о развитии инфраструктуры, а соответственно, о качественном улучшении уровня клуба, "Карпаты" прекратят свое существование", - говорится в обращении.
В нынешнем чемпионате Украины по футболу львовские "Карпаты" занимают 10-е место и имеют в активе 11 очков.
- Фанаты симферопольской "Таврии" выступили с заявлением после того, как команда не смогла выехать на матч чемпионата Украины и оказалась на грани исчезновения.
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