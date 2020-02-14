"Карпаты" перешли в собственность общины города Львова
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
"Вся" зелено-белая "семья приветствует историческое решение Львовского городского совета и принятия решения о создании Народной команды. Единогласным голосованием депутатского корпуса Львовского горсовета было принято решение о создании Народной команды." Карпаты "переходят в собственность общины города Львова", - говорится в заявлении клуба.
Основным условием создания Народной команды "Карпаты", за что и проголосовали львовские депутаты: "Безвозмездная передача корпоративных прав ООО" Клуб профессионального футбола "Карпаты" в собственность территориальной общины города Львов ".
В турнирной таблице УПЛ команда идет на последней строчке и имеет в своем активе 11 очков.
- 16 января игроки "Карпат" бойкотировали тренировки из-за задолженности по зарплате.
- 14 января стало известно, что ф утболисты львовских "Карпат" могут отказаться от тренировок , если клуб не начнет выплачивать задолженности по зарплате.
- В ноябре 2019-го "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения.
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