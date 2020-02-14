"Карпаты" перешли в собственность общины города Львова

14 февраля, 2020, 13:17

"Карпаты" выступили с официальным заявлением о передаче общине Львова корпоративных прав клуба

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

"Вся" зелено-белая "семья приветствует историческое решение Львовского городского совета и принятия решения о создании Народной команды. Единогласным голосованием депутатского корпуса Львовского горсовета было принято решение о создании Народной команды." Карпаты "переходят в собственность общины города Львова", - говорится в заявлении клуба.

Основным условием создания Народной команды "Карпаты", за что и проголосовали львовские депутаты: "Безвозмездная передача корпоративных прав ООО" Клуб профессионального футбола "Карпаты" в собственность территориальной общины города Львов ".

В турнирной таблице УПЛ команда идет на последней строчке и имеет в своем активе 11 очков.