Футболисты "Карпат" бойкотировали тренировки
16 января, 2020, 15:54
Футболисты львовских "Карпат" бойкотировали тренировки из-за задолженности по зарплате
Об этом сообщает Footboom.
Конфликт в "Карпатах" из-за трехмесячной задолженности перед игроками продолжает набирать обороты. Тренировка команды на первых сборах не произошла из-за бойкота игроков.
Футболисты львовского клуба отказались тренироваться в общей группе и занимались индивидуально. Такое решение связано с задолженностью клуба.
Сегодня, 16 января, состоится еще одна встреча футболистов и руководства. Также отмечается, что клуб до сих пор не оплатил проживание в Турции и перелет на побережье Средиземного моря.
- 14 января стало известно, что футболисты львовских "Карпат" могут отказаться от тренировок, если клуб не начнет выплачивать задолженности по зарплате.
- 4 декабря "Карпаты" расторгли контракт с немецким нападающим Мелвином Лоренцом.
- 28 ноября "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения.
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