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Espreso.tvСпортФутболисты "Карпат" бойкотировали тренировки

Футболисты "Карпат" бойкотировали тренировки


фото: fckarpaty.com
Футболисты львовских "Карпат" бойкотировали тренировки из-за задолженности по зарплате

Об этом сообщает Footboom.

Конфликт в "Карпатах" из-за трехмесячной задолженности перед игроками продолжает набирать обороты. Тренировка команды на первых сборах не произошла из-за бойкота игроков.

Футболисты львовского клуба отказались тренироваться в общей группе и занимались индивидуально. Такое решение связано с задолженностью клуба.

Сегодня, 16 января, состоится еще одна встреча футболистов и руководства. Также отмечается, что клуб до сих пор не оплатил проживание в Турции и перелет на побережье Средиземного моря.

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