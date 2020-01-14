Футболисты "Карпат" угрожают забастовкой из-за задолженности по зарплате
14 января, 2020, 13:04
Футболисты львовских "Карпат" могут отказаться от тренировок, если клуб не начнет выплачивать задолженности по зарплате
Об этом сообщает "Трибуна".
"Карпаты" в отличие от многих других украинских клубов еще не начали подготовку ко второй части сезона. По информации источника некоторые игроки львовского клуба уже проходят медосмотр, но могут отказаться от полноценных тренировок из-за большой задолженности по зарплате.
Клуб задолжал игроками зарплату за несколько месяцев. Главный тренер "Карпат" Роман Санжар подтвердил, что в команде проблемы с финансированием. Сейчас тренер не знает, с какими игроками будет начинать подготовку ко второй части сезона.
После 18-ти туров УПЛ "Карпаты" занимают последнюю строчку в турнирной таблице, в активе львовского клуба 11 очков.
- 15 декабря в 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила дома "Карпаты" и отправила львовян на последнюю позицию в турнирной таблице.
- 4 декабря львовские "Карпаты" расторгли контракт с немецким нападающим Мелвином Лоренцом.
- 28 ноября "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения.
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