Коронавирус в Китае: вылечившихся в 8 раз больше, чем умерших
Об этом со ссылкой на китайскую государственную информационное агентство Синьхуа передает Еспресо.TV .
"В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в субботу сообщили о получении сообщений о 397 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, а также о 109 новых летальных случаев за пятницу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что среди всех новых летальных случаев 106 произошли в провинции Хубэй.
Таким образом, с начала вспышки заболевания в материковом Китае (без учета Гонконга, Макао и Тайваня) подтверждено 76 тыс. 288 случаев заражения коронавирусом COVID-19. От вызванной им пневмонии умерли 2345 человек.
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Вместе с тем, после выздоровления из больниц уже выписались 20 тыс. 659 человек, то есть в 8 раз больше, чем тех, кто умер.
- В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболеванием коронавирусом COVID-19.
- Эвакуированных из китая украинцев разместили в Новых Санжарах на Полтавщине. Там сталиця столкновения с полицией, есть задержанные. Национальная полиция, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, готовится объявить 6 подозрений .
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