Коронавирус в Китае: вылечившихся в 8 раз больше, чем умерших

22 февраля, 2020, 07:41

В течение пятницы, 21 февраля 2020 года, количество умерших вследствие заражения коронавирусом COVID-19 в Китае достигла 2345, подтверждено 76 тыс. 288 случаев заражения

Об этом со ссылкой на китайскую государственную информационное агентство Синьхуа передает Еспресо.TV .

"В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в субботу сообщили о получении сообщений о 397 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, а также о 109 новых летальных случаев за пятницу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди всех новых летальных случаев 106 произошли в провинции Хубэй.

Таким образом, с начала вспышки заболевания в материковом Китае (без учета Гонконга, Макао и Тайваня) подтверждено 76 тыс. 288 случаев заражения коронавирусом COVID-19. От вызванной им пневмонии умерли 2345 человек.

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Вместе с тем, после выздоровления из больниц уже выписались 20 тыс. 659 человек, то есть в 8 раз больше, чем тех, кто умер.