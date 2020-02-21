Филарет заявил, что в Украине происходит "захват храмов"

21 февраля, 2020, 21:11

Патриарх Филарет также повторил, что в Украине существует несколько православных церквей

Об этом сообщает 112.ua .

"Речь идет о захвате храмов. Это, к сожалению, в Украине есть. Есть ПЦУ, Православная церковь Украины, есть УПЦ Московского патриархата, есть Украинская православная церковь Киевского патриархата. И каждая из них хочет иметь побольше храмов и побольше верных, чтобы быть доминирующей. Но в Украине должна быть одна украинская православная церковь, независимая от Москвы, и от Константинополя ", - сказал он.

Патриарх отметил, что сегодня в Украине есть две церкви и обе эти церкви он считает зависимыми.

"А у нас сегодня есть две церкви, УПЦ Московского патриархата, зависящая от Москвы, и ПЦУ, которая имеет Томос об автокефалии, а фактически зависит от Константинополя", - добавил Филарет.