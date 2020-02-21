Филарет заявил, что в Украине происходит "захват храмов"
Об этом сообщает 112.ua .
"Речь идет о захвате храмов. Это, к сожалению, в Украине есть. Есть ПЦУ, Православная церковь Украины, есть УПЦ Московского патриархата, есть Украинская православная церковь Киевского патриархата. И каждая из них хочет иметь побольше храмов и побольше верных, чтобы быть доминирующей. Но в Украине должна быть одна украинская православная церковь, независимая от Москвы, и от Константинополя ", - сказал он.
Патриарх отметил, что сегодня в Украине есть две церкви и обе эти церкви он считает зависимыми.
"А у нас сегодня есть две церкви, УПЦ Московского патриархата, зависящая от Москвы, и ПЦУ, которая имеет Томос об автокефалии, а фактически зависит от Константинополя", - добавил Филарет.
- Напомним, что Филарет отозвал подпись в документе о ликвидации УПЦ КП
- Почетный патриарх ПЦУ Филарет требует от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления Поместного собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года, на котором приняли решение о ликвидации.
- 3 февраля митрополит Епифаний заявил, что взгляды, высказанные Филаретом после получения Томоса идут вразрез с мнением всех архиереев Православной церкви Украины .
- 4 февраля Филарета исключили из рядов Синода Православной церкви Украины.
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