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Espreso.tvОбществоФиларет заявил, что в Украине происходит "захват храмов"

Филарет заявил, что в Украине происходит "захват храмов"

Патриарх Филарет также повторил, что в Украине существует несколько православных церквей

Об этом сообщает 112.ua .

"Речь идет о захвате храмов. Это, к сожалению, в Украине есть. Есть ПЦУ, Православная церковь Украины, есть УПЦ Московского патриархата, есть Украинская православная церковь Киевского патриархата. И каждая из них хочет иметь побольше храмов и побольше верных, чтобы быть доминирующей. Но в Украине должна быть одна украинская православная церковь, независимая от Москвы, и от Константинополя ", - сказал он.

Патриарх отметил, что сегодня в Украине есть две церкви и обе эти церкви он считает зависимыми.

"А у нас сегодня есть две церкви, УПЦ Московского патриархата, зависящая от Москвы, и ПЦУ, которая имеет Томос об автокефалии, а фактически зависит от Константинополя", - добавил Филарет.

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