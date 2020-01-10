Филарет отозвал подпись в документе о ликвидации УПЦ КП

10 января, 2020, 13:56

Почетный патриарх ПЦУ Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора от 15 декабря 2018 года, на котором была ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата

Об этом сообщает пресс-центр Киевской Патриархии.

"Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление так называемого Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018", - говорится в сообщении.

Патриарх Филарет сообщил министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи.

"Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, оговариваю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, - которыми исключается ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском патриархате" , - говорится в сообщении.

Филарет заявил, что в дальнейшем его подпись под постановлением является "недействительной".

Напомним, 15 декабря 2018 г. состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. На Соборе в состав новосозданной Церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.