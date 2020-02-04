Филарета исключили из рядов Синода ПЦУ
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.
В церкви такое решение объяснили отсутствием Филарета на 6 заседаниях синода и необоснованным отказом участвовать в них.
При этом Филарет остается епископом ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией. Почетного патриарха призвали выйти из самоизоляции.
"Синод констатировал, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им неуставным образом епископами, таковыми не являются, сделанное для них и сделанное ими - все ничтожно. Почетному Патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращению самоизоляции", - говорится в сообщении.
- Напомним, что Филарет отозвал подпись в документе о ликвидации УПЦ КП
- Почетный патриарх ПЦУ Филарет требует от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления Поместного собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года, на котором приняли решение о ликвидации.
- 3 февраля митрополит Епифаний заявил, что взгляды, высказанные Филаретом после получения Томоса идут вразрез с мнением всех архиереев Православной церкви Украины.
Читайте также
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
Читайте также
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
-