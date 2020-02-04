Филарета исключили из рядов Синода ПЦУ

4 февраля, 2020, 20:30

Почетного патриарха Филарета исключили из рядов Синода Православной церкви Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

В церкви такое решение объяснили отсутствием Филарета на 6 заседаниях синода и необоснованным отказом участвовать в них.

При этом Филарет остается епископом ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией. Почетного патриарха призвали выйти из самоизоляции.

"Синод констатировал, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им неуставным образом епископами, таковыми не являются, сделанное для них и сделанное ими - все ничтожно. Почетному Патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращению самоизоляции", - говорится в сообщении.