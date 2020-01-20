Филарет требует вернуть оригинал постановления о ликвидации УПЦ КП
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Мы пошли на это незаконное решение, поскольку собор был не по предписанию церковного устава Киевского патриархата. Но когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И пока мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора ", - сказал Филарет.
По его словам, поскольку этот собор был Киевского патриархата, то оригинал должен находиться в канцелярии Киевского патриархата, а не в канцелярии Константинопольского патриархата.
"А вот собор, который был созван того же 15 декабря, но уже не в Теплой Софии, а в Софии Киевской, то был собор не Киевского патриархата, а собор Греческой церкви, которая стала частью Константинопольского патриархата. Те решения и оригинал собора имеет право иметь Вселенский патриарх ", - добавил Филарет.
- Напомним, что Филарет отозвал подпись в документе о ликвидации УПЦ КП.
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