Филарет требует вернуть оригинал постановления о ликвидации УПЦ КП

20 января, 2020, 15:34

Почетный патриарх ПЦУ Филарет требует от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления Поместного собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года, которое приняло решение о ликвидации

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Мы пошли на это незаконное решение, поскольку собор был не по предписанию церковного устава Киевского патриархата. Но когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И пока мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора ", - сказал Филарет.

По его словам, поскольку этот собор был Киевского патриархата, то оригинал должен находиться в канцелярии Киевского патриархата, а не в канцелярии Константинопольского патриархата.

"А вот собор, который был созван того же 15 декабря, но уже не в Теплой Софии, а в Софии Киевской, то был собор не Киевского патриархата, а собор Греческой церкви, которая стала частью Константинопольского патриархата. Те решения и оригинал собора имеет право иметь Вселенский патриарх ", - добавил Филарет.