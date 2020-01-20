 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФиларет требует вернуть оригинал постановления о ликвидации УПЦ КП

Филарет требует вернуть оригинал постановления о ликвидации УПЦ КП


фото: focus.ua
Почетный патриарх ПЦУ Филарет требует от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления Поместного собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года, которое приняло решение о ликвидации

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Мы пошли на это незаконное решение, поскольку собор был не по предписанию церковного устава Киевского патриархата. Но когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И пока мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора ", - сказал Филарет.

По его словам, поскольку этот собор был Киевского патриархата, то оригинал должен находиться в канцелярии Киевского патриархата, а не в канцелярии Константинопольского патриархата.

"А вот собор, который был созван того же 15 декабря, но уже не в Теплой Софии, а в Софии Киевской, то был собор не Киевского патриархата, а собор Греческой церкви, которая стала частью Константинопольского патриархата. Те решения и оригинал собора имеет право иметь Вселенский патриарх ", - добавил Филарет.

  • Напомним, что Филарет отозвал подпись в документе о ликвидации УПЦ КП.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать