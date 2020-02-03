Филарет находится в самоизоляции, - Епифаний

3 февраля, 2020, 12:44

3 февраля на встрече с журналистами митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал о взаимоотношениях с владыкой Филаретом

Слова предстоятеля Православной церкви Украины Епифания передает Еспресо.TV .

Митрополит Епифаний заявил, что взгляды, высказанные Филаретом после получения Томоса идут вразрез с мнением всех архиереев Православной церкви Украины.

"Сейчас почетный патриарх Филарет находится в самоизоляции. Он является иерархом Православной церкви Украины. Мы создали ему все необходимые условия для дальнейшего существования, как иерарха. Он имеет возможность совершать богослужение. Он имеет возможность принимать людей. Он имеет свою резиденцию.

Епифаний добавил, что духовенство просило и призвало Филарета к примирению и дальнейшему участию в развитии церкви.