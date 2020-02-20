Разрушительный удар: WBC признала Уайлдера автором лучшего нокаута года

20 февраля, 2020, 15:51

Всемирный боксерский совет признал нокаут американца Деонтея Уайлдера в бою против кубинца Луиса Ортиса, лучшим в 2019 году

Видео нокаута WBC опубликовала в Instagram.

Ролик с нокаутом в WBC подписали цитатой Уайлдера: "Эти ребята должны быть идеальными на протяжении 12 раундов, мне, чтоб быть идеальными, достаточно двуэ секунд".

Уайлдер нокаутировал Ортиса 23 ноября 2019 года в Лас -Вегси в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.