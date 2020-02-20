Разрушительный удар: WBC признала Уайлдера автором лучшего нокаута года
20 февраля, 2020, 15:51
Всемирный боксерский совет признал нокаут американца Деонтея Уайлдера в бою против кубинца Луиса Ортиса, лучшим в 2019 году
Видео нокаута WBC опубликовала в Instagram.
Ролик с нокаутом в WBC подписали цитатой Уайлдера: "Эти ребята должны быть идеальными на протяжении 12 раундов, мне, чтоб быть идеальными, достаточно двуэ секунд".
Уайлдер нокаутировал Ортиса 23 ноября 2019 года в Лас -Вегси в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.
- Напомним, 18 февраля Тайсон Фьюри пообещал завершить карьеру в случае победы над чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером.
- Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что не видит фаворита в бою между Уайлдером и Фьюри.
- 19 февраля знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что считает Уайлдера фаворитом в реванше против Фьюри.
- 20 февраля Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри устроили потасовку во время дуэли взглядов перед чемпионским боем.
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