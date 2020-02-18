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Espreso.tvСпортБуду, как Мохаммед Али: Фьюри не видит смысла продолжать карьеру после победы над Уайлдером

Буду, как Мохаммед Али: Фьюри не видит смысла продолжать карьеру после победы над Уайлдером


фото: BoxingScene
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри пообещал завершить карьеру в случае победы над чемпионом мира WBC из США Деонтеем Уайлдером

Об этом сообщает ESPN в twitter.

По словам Тайсона Фьюри, если он победит Деонтея Уайлдера, то получит последний пояс, которым он не обладал в супертяжелом весе - WBC (Всемирного боксерского совета) и завершит карьеру.

"Когда я побью Уайлдера, то игра будет закончена. Я выиграю каждый пояс, который только возможно выиграть от второстепенного до большого. Дважды выиграю пояс The Ring, став вторым таким человеком в истории - после Мохаммеда Али. Поэтому мне не нужно больше драться. Какой смысл, что я от этого получу? Я буду счастливым человеком, буду просто жить нормальной жизнью. Хочу, чтобы меня оставили в покое", - сказал Фьюри.

Бой-реванш между Фьюри и Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). В первом поединке в декабре 2018 г. была зафиксирована ничья.

Тайсон Фьюри в 2015 году победил Владимира Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Позже британец потерял титулы из-за дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.

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