Кличко сделал неоднозначный прогноз на бой Уайлдер - Фьюри
Об этом сообщает Sky Sports .
По мнению Кличко, бой за титул чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) закончится победой Деонтея Уайлдера нокаутом или выигрышем Тайсона Фьюри по очкам.
"Думаю, или Уайлдер одержит победу нокаутом, или Тайсон победит по очкам. Я бы не сказал, что один из них существенно превосходит другого. Прямо сейчас супертяжеловеса номер один нет. Для этого нужно объединить пояса, если это возможно. Лучший боксер должен встретиться с лучшим. Я считаю, таким должен стать Джошуа. Он отличный боец", - сказал Кличко.
Бой-реванш между Уайлдером и Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). В первом поединке между боксерами в декабре 2018 г. была зафиксирована ничья.
- Напомним, 18 февраля Тайсон Фьюри пообещал завершить карьеру в случае победы над чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером.
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