Уайлдер и Фьюри подрались во время дуэли взглядов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Во время дуэли взглядов и словесной перепалки Уайлдер и Фьюри начали толкаться, избежать драки удалось лишь благодаря вмешательству представителей команд обоих боксеров. Причиной столкновения стали слова Фьюри, о том, что Уайлдер лишь третий по силе супертяжеловес в мире. На вопрос американца, кто второй, британец ответил: "Твоя мама".
Уайлдер в бою против Фьюри 22 февраля в Лас-Вегасе (США) будет защищать титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. В первом поединке между боксерами в декабре 2018 была зафиксирована ничья.
#DeontayWilder y #TysonFury no pudieron esperar hasta el sábado y desde hoy en la presentación de la pelea se hicieron de palabras e intercambiaron empujones ... ¡Lo que se nos viene en tres días en #LasVegas ! - - - #CalienteBooks # box #boxing #boxeo # wilderfury2 #likelike #fight
- Напомним, 18 февраля Тайсон Фьюри пообещал завершить карьеру в случае победы над чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером.
- Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что не видит фаворита в бою между Уайлдером и Фьюри.
- 19 февраля Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прилетели в Лас-Вегас на матч-реванш.
- 19 февраля знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что считает Уайлдера фаворитом в реванше против Фьюри.
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