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Espreso.tvСпортУайлдер и Фьюри подрались во время дуэли взглядов

Уайлдер и Фьюри подрались во время дуэли взглядов


фото: BoxingScene
Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри устроили потасовку во время дуэли взглядов перед чемпионским боем

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во время дуэли взглядов и словесной перепалки Уайлдер и Фьюри начали толкаться, избежать драки удалось лишь благодаря вмешательству представителей команд обоих боксеров. Причиной столкновения стали слова Фьюри, о том, что Уайлдер лишь третий по силе супертяжеловес в мире. На вопрос американца, кто второй, британец ответил: "Твоя мама".

Уайлдер в бою против Фьюри 22 февраля в Лас-Вегасе (США) будет защищать титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. В первом поединке между боксерами в декабре 2018 была зафиксирована ничья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#DeontayWilder y #TysonFury no pudieron esperar hasta el sábado y desde hoy en la presentación de la pelea se hicieron de palabras e intercambiaron empujones ... ¡Lo que se nos viene en tres días en #LasVegas ! - - - #CalienteBooks # box #boxing #boxeo # wilderfury2 #likelike #fight

Публикация от Caliente Race & Sports Book (@calientebooksmx)

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