Уайлдер и Фьюри подрались во время дуэли взглядов

20 февраля, 2020, 10:08

Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри устроили потасовку во время дуэли взглядов перед чемпионским боем

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во время дуэли взглядов и словесной перепалки Уайлдер и Фьюри начали толкаться, избежать драки удалось лишь благодаря вмешательству представителей команд обоих боксеров. Причиной столкновения стали слова Фьюри, о том, что Уайлдер лишь третий по силе супертяжеловес в мире. На вопрос американца, кто второй, британец ответил: "Твоя мама".

Уайлдер в бою против Фьюри 22 февраля в Лас-Вегасе (США) будет защищать титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. В первом поединке между боксерами в декабре 2018 была зафиксирована ничья.