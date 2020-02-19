Будет нокаут: Пакьяо назвал фаворита боя Уайлдер - Фьюри
19 февраля, 2020, 15:34
Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо считает американца Деонтея Уайлдера фаворитом в реванше против британца Тайсона Фьюри
Об этом сообщает BoxingScene.
По мнению Пакьяо, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях, обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер нокаутирует Тайсона Фьюри.
"Никогда не ставьте против панчера, и особенно против такого, как Уайлдер. Он напоминает мне Майка Тайсона, который был замечательным нокаутером. Я считаю, что Уайлдер выиграет реванш с Фьюри нокаутом в 10-м раунде", - сказал Пакьяо.
Бой Валйдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Первая встреча между боксерами в декабре 2018 г. завершилась вничью.
- Напомним, 18 февраля Тайсон Фьюри пообещал завершить карьеру в случае победы над чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером.
- Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что не видит фаворита в бою между Уайлдером и Фьюри.
- 19 февраля Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прилетели в Лас-Вегас на матч-реванш.
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