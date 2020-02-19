Будет нокаут: Пакьяо назвал фаворита боя Уайлдер - Фьюри

19 февраля, 2020, 15:34

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо считает американца Деонтея Уайлдера фаворитом в реванше против британца Тайсона Фьюри

Об этом сообщает BoxingScene.

По мнению Пакьяо, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях, обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер нокаутирует Тайсона Фьюри.

"Никогда не ставьте против панчера, и особенно против такого, как Уайлдер. Он напоминает мне Майка Тайсона, который был замечательным нокаутером. Я считаю, что Уайлдер выиграет реванш с Фьюри нокаутом в 10-м раунде", - сказал Пакьяо.

Бой Валйдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Первая встреча между боксерами в декабре 2018 г. завершилась вничью.