ВАКС позволил Гладковскому выезжать за пределы Киевской области, - адвокат
Об этом Укринформу сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец.
"Вчера было заседание Антикоррупционного суда, на котором прокуратура обратилась с просьбой продлить все 5 обязанностей (Гладковському - ред.). Мы выступили против этого одного долга (не покидать Киевскую область - ред.), чтобы его (продолжение - ред.) не удовлетворяли. И суд принял решение отказать в части запрета выезда за территорию Киевской области. То есть, Гладковский может на текущий момент свободно передвигаться по территории Киевской области ", - сказал Волынец.
Адвокат уточнил, что у Гладковского остались следующие обязанности: прибывать к детективу по требованию, при изменении места жительства или регистрации сообщать об этом, воздерживаться от общения с определенными лицами в рамках производства, сдать паспорта для выезда за границу.
По словам Волынца, обязанности Гладковскому продлены до 18 апреля.
- Напомним, 17 октября 2019 года детективы НАБУ задержали Гладковского, когда он якобы собирался покинуть пределы Украины. В то же время в корпорации "Богдан" заявляют, что Гладковский не собирался бежать, а только направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019 в Брюсселе.
- 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
- Выдвинутые против Гладковского обвинения он назвал "фейком" и "полной ерундой" .
- Семья экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского внесла за него залог 10,6 млн грн.
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