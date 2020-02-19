ВАКС позволил Гладковскому выезжать за пределы Киевской области, - адвокат

19 февраля, 2020, 12:07

Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому выезжать за пределы Киевской области

Об этом Укринформу сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец.

"Вчера было заседание Антикоррупционного суда, на котором прокуратура обратилась с просьбой продлить все 5 обязанностей (Гладковському - ред.). Мы выступили против этого одного долга (не покидать Киевскую область - ред.), чтобы его (продолжение - ред.) не удовлетворяли. И суд принял решение отказать в части запрета выезда за территорию Киевской области. То есть, Гладковский может на текущий момент свободно передвигаться по территории Киевской области ", - сказал Волынец.

Адвокат уточнил, что у Гладковского остались следующие обязанности: прибывать к детективу по требованию, при изменении места жительства или регистрации сообщать об этом, воздерживаться от общения с определенными лицами в рамках производства, сдать паспорта для выезда за границу.

По словам Волынца, обязанности Гладковскому продлены до 18 апреля.