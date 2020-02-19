 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВАКС позволил Гладковскому выезжать за пределы Киевской области, - адвокат

ВАКС позволил Гладковскому выезжать за пределы Киевской области, - адвокат


фото: zik
Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому выезжать за пределы Киевской области

Об этом Укринформу сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец.

"Вчера было заседание Антикоррупционного суда, на котором прокуратура обратилась с просьбой продлить все 5 обязанностей (Гладковському - ред.). Мы выступили против этого одного долга (не покидать Киевскую область - ред.), чтобы его (продолжение - ред.) не удовлетворяли. И суд принял решение отказать в части запрета выезда за территорию Киевской области. То есть, Гладковский может на текущий момент свободно передвигаться по территории Киевской области ", - сказал Волынец.

Адвокат уточнил, что у Гладковского остались следующие обязанности: прибывать к детективу по требованию, при изменении места жительства или регистрации сообщать об этом, воздерживаться от общения с определенными лицами в рамках производства, сдать паспорта для выезда за границу.

По словам Волынца, обязанности Гладковскому продлены до 18 апреля.

  • Напомним, 17 октября 2019 года детективы НАБУ задержали Гладковского, когда он якобы собирался покинуть пределы Украины. В то же время в корпорации "Богдан" заявляют, что Гладковский не собирался бежать, а только направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019 в Брюсселе.
  • 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
  • Выдвинутые против Гладковского обвинения он назвал "фейком" и "полной ерундой" .
  • Семья экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского внесла за него залог 10,6 млн грн.

 

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать