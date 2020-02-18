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Espreso.tvОбществоЗаявление Ермака об обострении на Донбассе оказалось лучше выступления Зеленского, а этого не должно быть, - Голобуцкий

Заявление Ермака об обострении на Донбассе оказалось лучше выступления Зеленского, а этого не должно быть, - Голобуцкий


фото: Facebook Олексія Голобуцького
Заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака было более основательным, чем выступление президента Владимира Зеленского

Об этом в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV рассказал политолог Алексей Голобуцкий.

"Заявление Ермака, оно более точное, оно оказалось лучше, чем заявление Зеленского. Понимаете, что он никто с точки зрения формальной, конституционной, с точки зрения принятия решений. Это человек, который обслуживает интересы президента. И этот человек пишет пост, на уровень выше, чем выступление президента после СНБО", - сказал Голобуцкий.

По его словам, заявление Зеленского больше касалось коронавируса, чем ситуации на Донбассе.

"Эта ситуация становится ужасной, она говорит о том, что Ермак реально превышает свое значение. Он полностью закрыл на себя этот внешний вектор. Можно только догадываться каким образом это произошло. Он здесь определенным образом подставляет президента", - добавил Голобуцкий.

Он пояснил, что такую ситуацию, когда глава канцелярии выступает сильнее, чем президент нельзя было представить даже в тандеме Кучма-Медведчук. То есть, такая ситуация была невозможна при любом из предшественников Зеленского.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляло огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление русских "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
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