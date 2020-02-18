Заявление Ермака об обострении на Донбассе оказалось лучше выступления Зеленского, а этого не должно быть, - Голобуцкий

18 февраля, 2020, 20:43

Заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака было более основательным, чем выступление президента Владимира Зеленского

Об этом в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV рассказал политолог Алексей Голобуцкий.

"Заявление Ермака, оно более точное, оно оказалось лучше, чем заявление Зеленского. Понимаете, что он никто с точки зрения формальной, конституционной, с точки зрения принятия решений. Это человек, который обслуживает интересы президента. И этот человек пишет пост, на уровень выше, чем выступление президента после СНБО", - сказал Голобуцкий.

По его словам, заявление Зеленского больше касалось коронавируса, чем ситуации на Донбассе.

"Эта ситуация становится ужасной, она говорит о том, что Ермак реально превышает свое значение. Он полностью закрыл на себя этот внешний вектор. Можно только догадываться каким образом это произошло. Он здесь определенным образом подставляет президента", - добавил Голобуцкий.

Он пояснил, что такую ситуацию, когда глава канцелярии выступает сильнее, чем президент нельзя было представить даже в тандеме Кучма-Медведчук. То есть, такая ситуация была невозможна при любом из предшественников Зеленского.