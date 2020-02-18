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Espreso.tvОбществоУ Путина прокомментировали наступление в Донбассе

У Путина прокомментировали наступление в Донбассе


фото: ntv
В Кремле надеются, что в ближайшее время удастся прояснить детали происшествия на Донбассе, после чего можно будет делать выводы

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его словам, в Кремле "не знают", что могло спровоцировать этот бой, но РФ видела сообщения о жертвах с обеих сторон. В связи с этим Кремль "выражает соболезнования".

"В ближайшее время удастся прояснить детали происшествия перед тем, как делать какие-то выводы", - заявил Песков.

По словам Пескова, утверждение о том, что Кремль может влиять на Донецк и Луганск, а также несет ответственность за то, что происходит в Донбассе, является "абсолютно неправильной формулировкой".

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
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