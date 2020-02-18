У Путина прокомментировали наступление в Донбассе

18 февраля, 2020, 12:17

В Кремле надеются, что в ближайшее время удастся прояснить детали происшествия на Донбассе, после чего можно будет делать выводы

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его словам, в Кремле "не знают", что могло спровоцировать этот бой, но РФ видела сообщения о жертвах с обеих сторон. В связи с этим Кремль "выражает соболезнования".

"В ближайшее время удастся прояснить детали происшествия перед тем, как делать какие-то выводы", - заявил Песков.

По словам Пескова, утверждение о том, что Кремль может влиять на Донецк и Луганск, а также несет ответственность за то, что происходит в Донбассе, является "абсолютно неправильной формулировкой".