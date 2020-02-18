"Карпаты" объявили о трансфере полузащитника "Черноморца"

18 февраля, 2020, 19:12

Львовские "Карпаты" объявили о подписании контракта с полузащитником одесского "Черноморца" Владимиром Танчиком

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

"Карпаты" - самобытный клуб с традициями и историей. Перед нами стоят четкие задачи: остаться в УПЛ и продемонстрировать хорошую игру. Вижу позитив в том, что стал частью львовской команды", - прокомментировал свой трансфер Владимир Танчик.

28-летний полузащитник будет выступать за львовские "Карпаты" как минимум до конца сезона. Футболист взял себе 20-й игровой номер.

Первую половину сезона Танчик провел в одесском "Черноморце". Всего он провел 10 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.