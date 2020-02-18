"Карпаты" объявили о трансфере полузащитника "Черноморца"
18 февраля, 2020, 19:12
Львовские "Карпаты" объявили о подписании контракта с полузащитником одесского "Черноморца" Владимиром Танчиком
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
"Карпаты" - самобытный клуб с традициями и историей. Перед нами стоят четкие задачи: остаться в УПЛ и продемонстрировать хорошую игру. Вижу позитив в том, что стал частью львовской команды", - прокомментировал свой трансфер Владимир Танчик.
28-летний полузащитник будет выступать за львовские "Карпаты" как минимум до конца сезона. Футболист взял себе 20-й игровой номер.
Первую половину сезона Танчик провел в одесском "Черноморце". Всего он провел 10 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
- 14 февраля "Карпаты" выступили с официальным заявлением о передаче громаде Львова корпоративных прав клуба.
- 16 января игроки "Карпат" бойкотировали тренировки из-за задолженности по зарплате.
- 14 января стало известно, что футболисты львовских "Карпат" могут отказаться от тренировок, если клуб не начнет выплачивать задолженности по зарплате.
- В ноябре 2019-го "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!