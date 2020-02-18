 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Карпаты" объявили о трансфере полузащитника "Черноморца"

"Карпаты" объявили о трансфере полузащитника "Черноморца"


фото: fckarpaty.com
Львовские "Карпаты" объявили о подписании контракта с полузащитником одесского "Черноморца" Владимиром Танчиком

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

"Карпаты" - самобытный клуб с традициями и историей. Перед нами стоят четкие задачи: остаться в УПЛ и продемонстрировать хорошую игру. Вижу позитив в том, что стал частью львовской команды", - прокомментировал свой трансфер Владимир Танчик.

28-летний полузащитник будет выступать за львовские "Карпаты" как минимум до конца сезона. Футболист взял себе 20-й игровой номер.

Первую половину сезона Танчик провел в одесском "Черноморце". Всего он провел 10 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать