После эвакуации из Уханя около 100 человек пойдут на карантин, - Скалецкая
Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Мы говорим о том, что это будет около 100 человек: это включая экипаж, иностранцев, украинских граждан, водителей. Мы ищем локацию, где будет возможность иметь 100 и более помещений, для того, чтобы обеспечить, как для этих лиц , которые есть, так и для непредвиденных случаев еще пару комнат", - рассказала Скалецкая.
Она отметила, что перед вылетом всех осмотрят врачи на наличие симптомов.
"Перед вылетом предусмотрен только осмотр, так как всем гражданам других стран, который проводят врачи - это проверка на наличие симптоматики, значительно больше, чем просто насморк, кашель и лихорадка. Это также боли в мышцах и другие состояния организма", - добавила она.
- Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что существуют все правовые основания удерживать на карантине пассажиров и экипаж самолета, который прибудет из китайского города Ухань: эвакуированные украинцы пойдут на карантин под расписку
- Нацгвардия и полиция будут круглосуточно охранять эвакуированных из Уханя украинцев.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государство обязано вернуть домой своих граждан: "Если будут перекрывать дороги, я лично привезу украинцев из Уханя в Конча-Заспу"
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