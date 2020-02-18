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Espreso.tvОбществоПосле эвакуации из Уханя около 100 человек пойдут на карантин, - Скалецкая

После эвакуации из Уханя около 100 человек пойдут на карантин, - Скалецкая

19 февраля после возвращения из эпицентра коронавируса на карантин закроют не только украинцев и иностранцев, но и экипаж самолета и других участников операции

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Мы говорим о том, что это будет около 100 человек: это включая экипаж, иностранцев, украинских граждан, водителей. Мы ищем локацию, где будет возможность иметь 100 и более помещений, для того, чтобы обеспечить, как для этих лиц , которые есть, так и для непредвиденных случаев еще пару комнат", - рассказала Скалецкая.

Она отметила, что перед вылетом всех осмотрят врачи на наличие симптомов.

"Перед вылетом предусмотрен только осмотр, так как всем гражданам других стран, который проводят врачи - это проверка на наличие симптоматики, значительно больше, чем просто насморк, кашель и лихорадка. Это также боли в мышцах и другие состояния организма", - добавила она.

  • Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что существуют все правовые основания удерживать на карантине пассажиров и экипаж самолета, который прибудет из китайского города Ухань: эвакуированные украинцы пойдут на карантин под расписку
  • Нацгвардия и полиция будут круглосуточно охранять эвакуированных из Уханя украинцев.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государство обязано вернуть домой своих граждан: "Если будут перекрывать дороги, я лично привезу украинцев из Уханя в Конча-Заспу"
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