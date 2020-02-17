МЗ: эвакуированные из Уханя украинцы пойдут на карантин под расписку

17 февраля, 2020, 16:38

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что существуют все правовые основания удерживать на карантине пассажиров и экипаж самолета, который прибудет из китайского города Ухань

Об этом сообщает "УНИАН".

"Что касается правовых оснований: закон Украины о защите населения от инфекционных болезней предусматривает, что правительство имеет право устанавливать временные ограничения людей, которые приезжают из эпидемиологически неблагополучных стран. Третьего февраля правительство приняло распоряжение об установлении временных условий и ограничений для прибывающих из города Ухань путем изоляции на 14 дней. Поэтому все конституционные права украинцев и иностранцев, которые также прибудут на этом самолете, будут соблюдены. Кроме того, мы предупредили всех, в том числе иностранцев, и за день до прибытия нашего самолета в Китай им всем еще раз расскажут об условиях пребывания, об ограничении и каждый из них подпишет соглашение о том, что знал о том, что будет содержаться минимум 14 дней ", - сказал Ляшко.

По его словам, рейс будут сопровождать медики медицины катастроф Министерства здравоохранения. Они будут следить за состоянием здоровья экипажа и пассажиров на борту и наблюдать за эвакуированными и членами экипажа в Украину в обсерватории. Если кто-то из эвакуированных заболеет уже во время карантина, он будет госпитализирован в инфекционный стационар, заметил Ляшко.

Также он отметил, что эвакуируются только здоровые на момент вылета люди, а пассажиров с симптомами ОРВИ на борт не допустят. Перед вылетом всех осмотрят китайские медики, а на борту - украинская медицинская команда.