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Espreso.tvОбществоНацгвардия и полиция будут круглосуточно охранять эвакуированных из Уханя украинцев

Нацгвардия и полиция будут круглосуточно охранять эвакуированных из Уханя украинцев

Место карантина будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"Сразу после приземления будут осуществлены все меры безопасности - самолет сразу направляется на санитарную стоянку. Необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной будут перемещаются отдельными транспортными средствами. Водители (работники ГСЧС) вместе с другими людьми подлежат 14-дневной изоляции в месте наблюдения", - говорится в сообщении.

После транспортировки к месту нахождения людей транспорт, которым перевозились эвакуированые и члены команды, подлежит дезинфекционной обработке.

Медики, которые сопровождали рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации.

Место будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции.

  • Напомним, украинский самолет должен эвакуировать из Уханя 56 человек, из которых 11 - иностранцы.

  • Эвакуированные из Уханя украинцы пойдут на карантин под расписку.

     
     
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