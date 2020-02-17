Нацгвардия и полиция будут круглосуточно охранять эвакуированных из Уханя украинцев
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
"Сразу после приземления будут осуществлены все меры безопасности - самолет сразу направляется на санитарную стоянку. Необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной будут перемещаются отдельными транспортными средствами. Водители (работники ГСЧС) вместе с другими людьми подлежат 14-дневной изоляции в месте наблюдения", - говорится в сообщении.
После транспортировки к месту нахождения людей транспорт, которым перевозились эвакуированые и члены команды, подлежит дезинфекционной обработке.
Медики, которые сопровождали рейс, продолжат свою работу и обеспечат медико-санитарное наблюдение в обсервации.
Место будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции.
- Напомним, украинский самолет должен эвакуировать из Уханя 56 человек, из которых 11 - иностранцы.
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Эвакуированные из Уханя украинцы пойдут на карантин под расписку.
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