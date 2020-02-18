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Espreso.tvМирНаступление русских на Донбассе: ЕС призвал Москву к деэскалации

Наступление русских на Донбассе: ЕС призвал Москву к деэскалации


фото: reuters
Европейский Союз ожидает от России действий в направлении деэскалации ситуации на Донбассе

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, который есть в распоряжении Европейской правды.

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", - заявил он.

В Брюсселе отметили, что применение подконтрольными России боевиками тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, "вызывает чрезвычайную обеспокоенность".

"Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат договоренности о прекращении огня, которая до сих пор полностью не соблюдается", - подчеркнул представитель ЕС.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление русских "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
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