Наступление русских на Донбассе: ЕС призвал Москву к деэскалации

18 февраля, 2020, 17:09

Европейский Союз ожидает от России действий в направлении деэскалации ситуации на Донбассе

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, который есть в распоряжении Европейской правды.

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", - заявил он.

В Брюсселе отметили, что применение подконтрольными России боевиками тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, "вызывает чрезвычайную обеспокоенность".

"Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат договоренности о прекращении огня, которая до сих пор полностью не соблюдается", - подчеркнул представитель ЕС.