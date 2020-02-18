Наступление русских на Донбассе: ЕС призвал Москву к деэскалации
18 февраля, 2020, 17:09
Европейский Союз ожидает от России действий в направлении деэскалации ситуации на Донбассе
Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, который есть в распоряжении Европейской правды.
"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", - заявил он.
В Брюсселе отметили, что применение подконтрольными России боевиками тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, "вызывает чрезвычайную обеспокоенность".
"Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат договоренности о прекращении огня, которая до сих пор полностью не соблюдается", - подчеркнул представитель ЕС.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление русских "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!