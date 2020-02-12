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Espreso.tvОбществоЕрмак еще не видел законопроектов о дезинформации и медиа

Ермак еще не видел законопроектов о дезинформации и медиа

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что еще не видел текстов законопроектов о дезинформации и медиа

Об этом Ермак заявил на брифинге в среду, 12 февраля, передает Еспресо.TV .

Ермак ответил на вопрос, какова его личное мнение о законопроекте по дезинформации и работе СМИ.

"Честно вам скажу, что я лично еще не видел проекты этих законов. Я их обязательно пересмотрю. Тогда у меня будет личное мнение по этим законам. Но я могу вам гарантировать и сказать от имени президента, что он является гарантом свободы слова в Украине ", - сказал Ермак.

По его словам, планируется появление в Украине законов, которые могут ограничить свободу слова.

"Я хочу вас успокоить, что то, что сегодня иногда пишут различные СМИ ... Я понимаю, что они обеспокоены, они получают информацию из неофициальных источников. Но хочу официально сказать, что президент будет гарантом свободы слова ", - добавил Ермак.

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