Ермак еще не видел законопроектов о дезинформации и медиа
Об этом Ермак заявил на брифинге в среду, 12 февраля, передает Еспресо.TV .
Ермак ответил на вопрос, какова его личное мнение о законопроекте по дезинформации и работе СМИ.
"Честно вам скажу, что я лично еще не видел проекты этих законов. Я их обязательно пересмотрю. Тогда у меня будет личное мнение по этим законам. Но я могу вам гарантировать и сказать от имени президента, что он является гарантом свободы слова в Украине ", - сказал Ермак.
По его словам, планируется появление в Украине законов, которые могут ограничить свободу слова.
"Я хочу вас успокоить, что то, что сегодня иногда пишут различные СМИ ... Я понимаю, что они обеспокоены, они получают информацию из неофициальных источников. Но хочу официально сказать, что президент будет гарантом свободы слова ", - добавил Ермак.
- Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента Украины и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.
- Также стало известно, что медиаменеджер Даша Заривна стала пресс-секретарем нового руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал назначение Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента.
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