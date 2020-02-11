Зеленский предполагает обострение конфликта с Коломойским после обысков на 1+1

11 февраля, 2020, 15:01

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, - плюс один, один плюс один - такая уже история. Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что длительные отношения. Это не касается той ситуации, которая у СБУ с работниками Саши Дубинского. я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт - что я могу сделать?" - сказал Зеленский.

Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос - кто заказал, второе - кто это сделал, третий - кто выложил эту информацию. Надо развязать этот узел".