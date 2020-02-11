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Espreso.tvОбществоЗеленский предполагает обострение конфликта с Коломойским после обысков на 1+1

Зеленский предполагает обострение конфликта с Коломойским после обысков на 1+1

Президент Украины Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с владельцем телеканала "1+1" бизнесменом Игорем Коломойским после обысков СБУ

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, - плюс один, один плюс один - такая уже история. Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что длительные отношения. Это не касается той ситуации, которая у СБУ с работниками Саши Дубинского. я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт - что я могу сделать?" - сказал Зеленский.

Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос - кто заказал, второе - кто это сделал, третий - кто выложил эту информацию. Надо развязать этот узел".

  • Напомним, 5 февраля СБУ пришла с обысками на телеканал "1 + 1".
  • Нардеп Александр Дубинский заявил, что "1 + 1" обыскивают в связи с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука.
  • СБУ пришла с обысками домой до трем журналистам.
  • В связи с обысками на канале группа "1 + 1 медиа" обратилась к президенту Украины, генпрокурору, главе Верховной Рады и председателям комитетов по информационной политике и по вопросам свободы слова, а также главе  СБУ и руководству Нацсовета по вопросам телерадиовещания.
 
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