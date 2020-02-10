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Espreso.tvОбщество"Наш президент с*икло", - Зверобий из зала суда

"Наш президент с*икло", - Зверобий из зала суда


фото: youtube
10 февраля в Печерском райсуде Киева рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения добровольцу Маруси Зверобий

Об этом украинский доброволец, инструктор учебного центра ДШВ, общественный деятель Маруся Зверобий заявила в суде перед журналистами? передает Еспресо.TV.

"Я объективно считаю, что наш президент - сцикло. И жду сюда президента, потому что он главнокомандующий воюющей страны не должен обижаться на двух девочек за фразу: "Если ты будешь угрожать ветеранам - тебя взорвут" .. Хочу, чтобы все услышали, что отныне предупреждения президента - это статья. Он предупреждение считает угрозами ... Я хочу его видеть, хочу видеть его глаза. Чего он ходит там у Папы Римского в бронике ", - сказала Зверобий.

 

  • Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Зверобий.
  • Обыск в волонтеры вызвал возмущение в украинском обществе .
  • Во время обыска в Маруси Зверобий силовики изъяли 3 мобильных и 2 ружья .
  • Маруся Зверобой (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогера. В октябре 2019 года вместе с нардепом от "Европейской солидарности" София Федина в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
  • Напомним, 6 февраля ГБР сообщил о подозрении Зверобий в угрозах Зеленскому

 

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