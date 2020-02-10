Коронавирус: на лайнере в карантине уже двое инфицированных украинцев
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с вновь открывшимися заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы.
Напомним, 5 февраля 2020 года Национальный координатор по международным медико-санитарных правил в Японии сообщил Центр общественного здоровья Украины о том, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии определило вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере , который осуществляет рейс без запаха в порты Украины.
В сообщении говорилось о том, что на этом круизном лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
С 4 февраля Министерство поставило судно на карантин продолжительностью 14 дней и осуществляет лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем (439 человек).
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