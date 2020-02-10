Коронавирус: на лайнере в карантине уже двое инфицированных украинцев

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

"По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с вновь открывшимися заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы.

Напомним, 5 февраля 2020 года Национальный координатор по международным медико-санитарных правил в Японии сообщил Центр общественного здоровья Украины о том, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии определило вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере , который осуществляет рейс без запаха в порты Украины.

В сообщении говорилось о том, что на этом круизном лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.

С 4 февраля Министерство поставило судно на карантин продолжительностью 14 дней и осуществляет лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем (439 человек).