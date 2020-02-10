Гончарук пояснил условия и преимущества партнерства между Укрзализныцей и Deutsche Bahn

10 февраля, 2020, 09:38

Гончарук отметил, что не говорил о концессии и приватизации. В Давосе он сказал о "передаче Укрзализныци в управление немцам"

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в интервью УП .

"Это другое дело. Это принципиально другое дело. Ни в концессию, ни в приватизацию, то есть в собственность кому-то "Укрзализныця" не должна быть передана. У нас нет таких планов. У нас есть планы построить стратегическое партнерство с Deutsche Bahn по многим причинам. "Укрзализныця" - одна из крупнейших украинских компаний, с сотнями, тысячами людей, которые там работают, но идея о привлечении немецких специалистов, скоординированных Deutsche Bahn как немецкой авторитетной компанией, нами действительно рассматривается. То партнерство, о котором сейчас идет речь в Меморандуме, оно предусматривает на первом этапе консультации ", - пояснил премьер.

Гончарук добавил, что на партнерство Укрзализныци с Deutsche Bahn не пойдут деньги украинских налогоплательщиков:

"Это отношения между компаниями, между" Укрзализныцей "и Deutsche Bahn, которые будут структурированы в соответствии с действующим законодательством, то есть все конкурентные процедуры будут соблюдены.Вы знаете, немцы очень щепетильны, поэтому никакого сомнения в том, что эти отношения будут правильно построены, нету . Но мы действительно ищем возможность в перспективе построить с ними стратегическое партнерство. И я допускаю, что частью этого стратегического партнерства может быть участие специалистов этой компании в управлении железной дорогой. Я вижу в этом огромное количество преимуществ, и это другой опыт ", - пояснил он.

Основным преимуществом такого сотрудничества, по словам Гончарука, являются инвестиции:

"Инвестиции в том числе драйвлятся репутацией компании, страны. Ни для кого не секрет, что сегодня на "Укрзализныце" до сих пор коррупция и, мягко говоря, там наводить порядок еще, дай Бог, сколько времени нужно.

И одним из таких четких серьезных сигналов, ситуация меняется, могла бы быть участие иностранной компании с очень хорошей репутацией, которая на самом деле имеет нулевую толерантность к коррупции ".

По его словам, главная заинтересованность Deutsche Bahn Украины в зарабатывании денег:

"Они хотят зарабатывать деньги, плюс Украина потенциально является стратегически интересной для построения пути из Германии в Китай. Там есть много в том числе и стратегических аспектов. Для нас интересен их управленческий опыт, их софт ", - добавил он.