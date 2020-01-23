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Espreso.tvОбществоМенеджеров Deutsche Bahn сделают советниками Укрзализныци, но с возможным изменением статуса, - Криклий

Менеджеров Deutsche Bahn сделают советниками Укрзализныци, но с возможным изменением статуса, - Криклий


фото: rbc.ua
Менеджеров крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn сделают советниками правления Укрзализныци, впрочем со временем их статус может измениться

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает hromadske .

"Понятно, что у Deutsche Bahn колоссальный опыт, нам хочется привлечь как можно больше такого опыта. Пока они (менеджеры Deutsche Bahn, которые будут сотрудничать с Укрзализныцей - ред.) условно советники, а в дальнейшем будем смотреть ", - сообщил Криклий.

Он отметил, что в правительстве ожидают, что сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn должно привести к значительному повышению эффективности работы украинской железной дороги и экономии средств.

 

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