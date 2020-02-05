Правительство подписало меморандум с Deutsche Bahn
Об этом сообщает Hromadske .
Подписание документа состоялось 5 февраля при участии премьер-министра Украины Алексея Гончарука и члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла.
"Конечно, мы понимаем, что на первом этапе сотрудничество между компаниями будет более консультационный характер, однако мы надеемся, что со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества", - сообщил Гончарук во время подписания документа.
В рамках сотрудничества ожидается, что Deutsche Bahn будет предоставлять консультации по управлению МПС. Также при обсуждении текста меморандума предлагалось привлечь менеджеров Deutsche Bahn к управлению МПС, в частности на руководящие должности в правлении и наблюдательном совете украинской компании. Пока неизвестно, будут ли представители Deutsche Bahn участвовать в управлении МПС.
"Мы подчеркнули, что в рамках нашего сотрудничества речь будет идти, в первую очередь, о консалтинге ... И мы уверены в том, что наше сотрудничество будет успешным", - отметил Пофалла во время подписания.
- Напомним, в четверг, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn .
- Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут советниками в реформировании "Укрзализныци" , заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
- А немецкий перевозчик Deutsche Bahn сообщил, что будет консультировать "Укрзализныцю", а не руководить ею.
- Немецкий концерн Deutsche Bahn договорился с украинской стороной о предоставлении поддержки Укрзализныце.
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