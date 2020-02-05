Правительство подписало меморандум с Deutsche Bahn

5 февраля, 2020, 16:07

Укрзализныця подписала меморандум о сотрудничестве с компанией Deutsche Bahn - железнодорожным оператором Германии

Об этом сообщает Hromadske .

Подписание документа состоялось 5 февраля при участии премьер-министра Украины Алексея Гончарука и члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла.

"Конечно, мы понимаем, что на первом этапе сотрудничество между компаниями будет более консультационный характер, однако мы надеемся, что со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества", - сообщил Гончарук во время подписания документа.

В рамках сотрудничества ожидается, что Deutsche Bahn будет предоставлять консультации по управлению МПС. Также при обсуждении текста меморандума предлагалось привлечь менеджеров Deutsche Bahn к управлению МПС, в частности на руководящие должности в правлении и наблюдательном совете украинской компании. Пока неизвестно, будут ли представители Deutsche Bahn участвовать в управлении МПС.

"Мы подчеркнули, что в рамках нашего сотрудничества речь будет идти, в первую очередь, о консалтинге ... И мы уверены в том, что наше сотрудничество будет успешным", - отметил Пофалла во время подписания.