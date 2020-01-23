Deutsche Bahn не планирует принимать "Укрзализныцю" в управление: только консультировать - DW

23 января, 2020, 14:50

Немецкий перевозчик Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзализныцю", но не руководить ею

Так немецкая компания прокомментировала слова украинского премьера Гончарука о желании отдать УЗ в управление немцам на 10 лет, отвечая на запрос DW , в четверг, 23 января.

"DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе немецкой компании. Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января во Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

В четверг, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук, слова которого процитировало агентство "Интерфакс" и ряд других СМИ.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев приедет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла (Пофалла - бывший высокопоставленный политик от правящей партии ХДС и экс-глава Ведомства федерального канцлера, - ред.). Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с "Укрзализныцей".

Между тем о том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании "Укрзализныци" , заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий. В то же время министр не исключил других форматов сотрудничества в будущем. "Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", - сказал Криклий журналистам "Интерфакса" в кулуарах форума в Давосе после громкого заявления Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление немецкой компании.

Министр уточнил, что Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по развитию пассажирских и грузовых перевозок. По мнению чиновника, стратегическое партнерство с Deutsche Bahn увеличит транзитный потенциал Украины.

Приводим документ с текстом меморандума, где речь идет именно о консультировании и стратегическом партнерстве предприятий.