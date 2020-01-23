Украина отдаст немецкому Deutsche Bahn в управление "Укрзализныцю" на 10 лет, - Гончарук

23 января, 2020, 11:08

Правительство хочет передать "Укрзализныцю" на 10 лет в управление крупнейшему немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn AG

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время "Украинского завтрака" в Давосе, сообщает Еспресо.TV.

"Вчера для Украины был очень хороший день. Мы очень хорошо, очень круто встретились с нашими друзьями из Международного валютного фонда. Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - заявил он.

По словам Гончарука, решение по железной дороге - это "экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта миру, новым стандартам".

"Конечно, о деталях еще нужно договариваться. Официальные документы еще должны быть подписаны, но политическое решение на этот счет уже принято, и это уже огромный шаг", - отметил премьер.

Он добавил, что вчера также удалось "разместить евробонды на рекордно выгодных для Украины условиях - это значит, что нашей стране уже начали верить".