Не путайте свободу слова с преступлением, - Чумак прокомментировал обыски на "1+1"
Об этом Чумак заявил в интервью "Радио Свобода" .
"Давайте не будем путать свободу слова с возможным преступлением и расследованием этого преступления. Нельзя запрещать правоохранительным органам выполнять свою функциональную деятельность только потому, что это СМИ общенационального масштаба", - сказал Чумак.
По его словам, обыски на "1+1" не были связаны с распространением определенной информации, общественно важной, а связаны с тем, что в офисе премьер-министра "стоят устройства, которые несанкционированно снимают информацию.
"Должна реагировать на это правоохранительная система? Абсолютно. Если у правоохранителей есть основания провести обыски в месте, где считают, может находиться информация, связанная с этим преступлением, они должны это сделать? Должны", - убежден Чумак.
- Напомним, 5 февраля СБУ пришла с обысками на телеканал "1+1".
- Нардеп Александр Дубинский заявил, что "1+1" обыскивают в связи с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука.
- СБУ пришла с обысками домой к трем журналистам.
- Из-за обысков на канале группа "1+1 медиа" обратилась к президенту Украины, генпрокурору, председателю Верховной Рады и главам комитетов по информационной политике и по вопросам свободы слова, а также к председателю СБУ и руководству Нацсовета по вопросам телерадиовещания.
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