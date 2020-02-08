Не путайте свободу слова с преступлением, - Чумак прокомментировал обыски на "1+1"

8 февраля, 2020, 17:05

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что обыски на телеканале "1+1" проводились в рамках расследования возможного преступления и не являются посягательством на свободу слова

Об этом Чумак заявил в интервью "Радио Свобода" .

"Давайте не будем путать свободу слова с возможным преступлением и расследованием этого преступления. Нельзя запрещать правоохранительным органам выполнять свою функциональную деятельность только потому, что это СМИ общенационального масштаба", - сказал Чумак.

По его словам, обыски на "1+1" не были связаны с распространением определенной информации, общественно важной, а связаны с тем, что в офисе премьер-министра "стоят устройства, которые несанкционированно снимают информацию.

"Должна реагировать на это правоохранительная система? Абсолютно. Если у правоохранителей есть основания провести обыски в месте, где считают, может находиться информация, связанная с этим преступлением, они должны это сделать? Должны", - убежден Чумак.