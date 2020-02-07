Определились еще три соперника сборной Украины накануне Евро-2020
Об этом Андрей Павелко сообщил в facebook.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что накануне Евро-2020 сборная Украины проведет три товарищеских матча.
"У меня хорошие новости для всей футбольной семьи Украины. Накануне Евро-2020, кроме выездных матчей с Польшей и Францией, наша национальная сборная проведет еще три товарищеские встречи. И все три игры главная футбольная команда проведет дома. Есть договоренность о том, что 26 мая мы сыграем со сборной Кипра, 2 июня состоится принципиальный матч с Северной Ирландией, а 7 июня - заключительная игра накануне Евро со сборной Израиля ", - написал Павелко.
Президент УАФ предложил исполкому провести спарринг с Кипром в Харькове, с Израилем - во Львове, а с Северной Ирландией - в Киеве. По его словам, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко одобрил такой график.
27 марта сборная Украины в Париже проведет контрольный матч против Франции, а 31 марта - в Хожуве против Польши.
Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Соперниками сборной Украины в групповом этапе станут национальные команды Нидерландов и Австрии. Еще один соперник станет известен в марте.
- 5 февраля стало известно, что Андрей Шевченко обнародует заявку сборной Украины на Евро-2020 2 июня.
- 5 февраля форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук отказался от предложений клубов из Англии , Испании и Италии ради участия в Евро-2020.
- 4 февраля защитник "Динамо" Никита Бурда сказал, что в сборной Украины Андрея Шевченко на посту главного тренера может достойно заменить Сергей Ребров.
- 4 февраля новым ассистентом Шевченко в сборной Украины стал итальянец Андреа Аззалин , который работал тренером по физподготовке в английском "Лестере".
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