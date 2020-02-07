Определились еще три соперника сборной Украины накануне Евро-2020

7 февраля, 2020, 12:24

Перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет товарищеские матчи против сборных Кипра, Северной Ирландии и Израиля

Об этом Андрей Павелко сообщил в facebook.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что накануне Евро-2020 сборная Украины проведет три товарищеских матча.

"У меня хорошие новости для всей футбольной семьи Украины. Накануне Евро-2020, кроме выездных матчей с Польшей и Францией, наша национальная сборная проведет еще три товарищеские встречи. И все три игры главная футбольная команда проведет дома. Есть договоренность о том, что 26 мая мы сыграем со сборной Кипра, 2 июня состоится принципиальный матч с Северной Ирландией, а 7 июня - заключительная игра накануне Евро со сборной Израиля ", - написал Павелко.

Президент УАФ предложил исполкому провести спарринг с Кипром в Харькове, с Израилем - во Львове, а с Северной Ирландией - в Киеве. По его словам, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко одобрил такой график.

27 марта сборная Украины в Париже проведет контрольный матч против Франции, а 31 марта - в Хожуве против Польши.

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Соперниками сборной Украины в групповом этапе станут национальные команды Нидерландов и Австрии. Еще один соперник станет известен в марте.