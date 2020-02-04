Ассистентом Шевченко на Евро-2020 будет тренер по физподготовке чемпионов Англии

4 февраля, 2020, 16:33

Новым ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины стал итальянец Андреа Аззалин, который работал тренером по физподготовке в английском "Лестере"

Об этом сообщает Sport Arena.

34-летний Аззалин отвечать за физическую подготовку футболистов. Специалист уже посетил вместе с Андреем Шевченко футболистов киевского "Динамо", которые проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.

Последним местом работы Аззалина был английский "Фулхэм". Также итальянец работал тренером по физподготовке во французском "Нанте", английском "Лестере", сборной Греции, "Монако" и в молодежной сборной Италии. Вместе с "Лестером" на посту тренера-терапевта становился чемпионом Англии в сезоне 2015/16.