Ассистентом Шевченко на Евро-2020 будет тренер по физподготовке чемпионов Англии
4 февраля, 2020, 16:33
Новым ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины стал итальянец Андреа Аззалин, который работал тренером по физподготовке в английском "Лестере"
Об этом сообщает Sport Arena.
34-летний Аззалин отвечать за физическую подготовку футболистов. Специалист уже посетил вместе с Андреем Шевченко футболистов киевского "Динамо", которые проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.
Последним местом работы Аззалина был английский "Фулхэм". Также итальянец работал тренером по физподготовке во французском "Нанте", английском "Лестере", сборной Греции, "Монако" и в молодежной сборной Италии. Вместе с "Лестером" на посту тренера-терапевта становился чемпионом Англии в сезоне 2015/16.
- 4 февраля защитник "Динамо" Никита Бурда сказал, что в сборной Украины Андрея Шевченко на посту главного тренера может достойно заменить Сергей Ребров.
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
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