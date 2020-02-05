Яремчук отказался от перехода в топ-чемпионат ради Евро-2020
Об этом заявил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live" в YouTube.
По его словам, половину нынешнего сезона Яремчук играл на уколах и если бы не решился на операцию, то пропустил бы Евро-2020.
"Начиная с осени, Яремчука беспокоил голеностоп. Врачи команды говорили, что это можно лечить терапевтическим методом. На уколах он сыграл полсезона. Задача" Гента "- продать футболиста, когда он на пике. В конце года Яремчук почувствовал, что больше не может тренироваться. он поехал консультироваться к другим врачам, достаточно известных в Украине. Ему провели обследование. Если он продолжил бы играть дальше, о Евро-2020 можно было бы забыть ", - рассказал Цыганик.
Он добавил, что Яремчук решил делать операцию после разговора с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
"После этого он поговорил с Андреем Шевченко, то очень рассчитывает на Яремчука на Евро-2020. Поэтому решили делать операцию. Нужно почистить хрящ, никаких серьезных проблем с голеностопом и ахиллом нет. У него были предложения из АПЛ, Ла Лиги, серии А , некоторые клубы интересовались. Но из-за операции решили, что ближайшие полгода он проведет в "Генте". 5 марта он должен начать беговую работу ", - сказал Цыганик.
Роман Яремчук в нынешнем сезоне забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи в 30 матчах за клуб.
На счету форварда 12 матчей и 5 голов за сборную Украины.
- 19 января стало известно, что Роман Яремчук пропустит из-за травмы два-три месяца.
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