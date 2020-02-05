Стало известно, когда Шевченко обнародует заявку на Евро-2020
Об этом сообщает zbirna.com.
По информации источника, Шевченко обнародует окончательную заявку на Евро-2020 2 июня, вместе со всеми другими сборными, которые будут участвовать в турнире.
В список футболистов войдут 23 игрока, в том числе 3 вратаря и 20 полевых игроков.
До отъезда на чемпионат Европы сборная Украины планирует провести 5 спаррингов. Национальная команда сыграет с Францией (27 марта), Польшей (31 марта) и Кипром (26 мая).
Еще 2 матча пройдут 2 и 7 июня, однако соперники пока не названы. Три последние встречи пройдут в Украине, а против Франции и Польши - Украина сыграет на выезде.
Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Соперниками сборной Украины в групповом этапе станут национальные команды Нидерландов и Австрии. Еще один соперник станет известен в марте.
- 5 февраля форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук отказался от предложений клубов из Англии , Испании и Италии ради участия в Евро-2020.
- 4 февраля защитник "Динамо" Никита Бурда сказал, что в сборной Украины Андрея Шевченко на посту главного тренера может достойно заменить Сергей Ребров.
- 4 февраля новым ассистентом Шевченко в сборной Украины стал итальянец Андреа Аззалин , который работал тренером по физподготовке в английском "Лестере".
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