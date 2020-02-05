Стало известно, когда Шевченко обнародует заявку на Евро-2020

5 февраля, 2020, 14:25

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародует заявку сборной Украины на Евро-2020 2 июня

Об этом сообщает zbirna.com.

По информации источника, Шевченко обнародует окончательную заявку на Евро-2020 2 июня, вместе со всеми другими сборными, которые будут участвовать в турнире.

В список футболистов войдут 23 игрока, в том числе 3 вратаря и 20 полевых игроков.

До отъезда на чемпионат Европы сборная Украины планирует провести 5 спаррингов. Национальная команда сыграет с Францией (27 марта), Польшей (31 марта) и Кипром (26 мая).

Еще 2 матча пройдут 2 и 7 июня, однако соперники пока не названы. Три последние встречи пройдут в Украине, а против Франции и Польши - Украина сыграет на выезде.

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Соперниками сборной Украины в групповом этапе станут национальные команды Нидерландов и Австрии. Еще один соперник станет известен в марте.