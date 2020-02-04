Бурда рассказал, кого хочет видеть тренером сборной Украины после Шевченко

4 февраля, 2020, 14:08

Защитник "Динамо" Никита Бурда считает, что в сборной Украины Андрея Шевченко на посту главного тренера может достойно заменить Сергей Ребров

Об этом сообщает kp.ua.

Центрбэк киевского клуба Никита Бурда думает, что Ребров сможет стать равноценной заменой Шевченко.

"Они тренеры молодой формации. Они как новая волна тренерского цеха в Украине. Они совершенно по-другому строят тренировочный процесс, чем специалисты со стажем. Шевченко после сборной идет работать в "Милан", а на его место приходит Сергей Ребров? Я только за, если так будет", - рассказал защитник.

Украинский тренер Сергей Ребров возглавляет венгерский "Ференцварош", команда занимает первое место в национальном чемпионате, с отрывом от конкурентов на 6 очков.

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко без поражений прошла квалификационный раунд Евро-2020 и вышла на чемпионат Европы с первого места.