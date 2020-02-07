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Espreso.tvОбществоБородянский: "необходимо снимать сериалы на украинском языке"

Бородянский: "необходимо снимать сериалы на украинском языке"

7 февраля министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о необходимости снимать сериалы на украинском языке

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в комментарии журналистам после брифинга, передает "Укринформ".

"Я считаю, что нам необходимо снимать сериалы на украинском языке, развивать украинский язык", - сказал Бородянский.

Также министр Бородянский отметил, что не знает о скандале относительно языка сериалов на телеканале "1 + 1" и его ответ не в контексте этой ситуации.

  • Напомним, актеры возмутились , что "1 + 1" снял на русском все сериалы 2020
  • Соцсети активно отреагировали на новость, в которой сказано, все семь новых сериалов на канале "1 + 1" выйдут на экраны русском языке
  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает пренебрежительным отношение производителей медиапродуктов к украинскому языку как говор "забавных малороссов" и призывает их спуститься с "великорусского пьедестала" в реальность
  • Министр образования Анна Новосад спровоцировала оживленную дискуссию в соцсетях, когда раскритиковала языковую политику телеканала "1 + 1"
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