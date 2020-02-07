Бородянский: "необходимо снимать сериалы на украинском языке"
7 февраля, 2020, 14:54
7 февраля министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о необходимости снимать сериалы на украинском языке
Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в комментарии журналистам после брифинга, передает "Укринформ".
"Я считаю, что нам необходимо снимать сериалы на украинском языке, развивать украинский язык", - сказал Бородянский.
Также министр Бородянский отметил, что не знает о скандале относительно языка сериалов на телеканале "1 + 1" и его ответ не в контексте этой ситуации.
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