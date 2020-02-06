Актеры возмутились, что "1+1" снял на русском все сериалы 2020 года

6 февраля, 2020, 15:55

4 февраля "1+1" представил новый сезон 2020 года, в котором все семь новых сериалов выйдут на экраны русском языке

Об этом сообщает издание "Главком".

Известные украинские актеры Римма Зюбина, Соломия Витвицкая и Роман Ясинский возмутились языковой политикой телеканала "1+1".

В статье Телекритики "Смех и слезы: планы 1+1 по производству контента на 2020 год" продюсер сериалов Елена Еремеева заявила, что для нее непросто "найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал".

По ее наблюдениям, украинский годится только для съемок комедии, да и то потому, что "попав в водоворот событий, зрители просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт".

По словам Еремеевой, "артистам пока еще трудно работать на украинском языке". "Это увеличивает производство, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще", - заявляет сериальная продюсер.

Генеральный продюсер "1+1", руководитель "Телевизионного бизнеса" 1+1 media Максим Кривицкий поддержал свою коллегу и добавил, что "русскоязычные сериалы сейчас показываются только на территории Украины, без продажи за границу".

Он пояснил, что у них на канале предусмотрено "для продажи производить сериалы на русском языке".

"Сериалы, требующие адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем чтобы соответствовать квотам - нам нужны русскоязычные сериалы", - заявил Кривицкий.

На такие заявления остро отреагировала актриса и телеведущая Римма Зюбина.

Она назвала авторов статьи "продажными и беспринципными рабами".

"Неужели это все норма для сознательного человека - актера, режиссера, продюсера?

Неужели все равно, лишь бы деньги платили и в телевизоре показывали?" - написала актриса.

Ее поддержала известная телеведущая Соломия Витвицкая. Ведущая отметила, что ее удивляют упреки именно по языку.

"Видимо, продюсеры и руководствуются именно цифрами! Но воспитывать и привлекать к своему продукту стоит именно качеством, а не русским", - считает Витвицкая.