Должны спуститься с "великорусского" пьедестала в реальность, - Кулеба прокомментировал русскоязычные сериалы на "1+1"

6 февраля, 2020, 21:39

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает пренебрежительным отношение производителей медиапродуктов к украинскому языку как говору "забавных малороссов" и призывает их спуститься с "великорусского пьедестала" в реальность

Об этом он написал в Facebook.

"Комментарий, что украинский язык в комедии звучит, а в мелодраме не звучит - это, прежде всего, о глубоко укоренившемся превосходство. Ничем нельзя оправдать пренебрежительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов. Убежден, что общество решительно осудит такой подход", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с "великорусского пьедестала" в реальность, в которой, по данным прошлогоднего опроса КМИС, почти 80% наших граждан являются активными потребителями именно украиноязычного контента.

"При этом лично я с уважением отношусь ко всем языкам, которыми производят медиапродукты - украинскому, крымскотатарскому, русскому, венгерскому и другим", - подчеркнул Кулеба.