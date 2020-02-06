Должны спуститься с "великорусского" пьедестала в реальность, - Кулеба прокомментировал русскоязычные сериалы на "1+1"
Об этом он написал в Facebook.
"Комментарий, что украинский язык в комедии звучит, а в мелодраме не звучит - это, прежде всего, о глубоко укоренившемся превосходство. Ничем нельзя оправдать пренебрежительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов. Убежден, что общество решительно осудит такой подход", - отметил вице-премьер.
Он добавил, что те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию "смешные малороссы", должны спуститься с "великорусского пьедестала" в реальность, в которой, по данным прошлогоднего опроса КМИС, почти 80% наших граждан являются активными потребителями именно украиноязычного контента.
"При этом лично я с уважением отношусь ко всем языкам, которыми производят медиапродукты - украинскому, крымскотатарскому, русскому, венгерскому и другим", - подчеркнул Кулеба.
- 4 февраля "1+1" представил новый сезон 2020 года, в котором все семь новых сериалов выйдут на экраны на русском языке.
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